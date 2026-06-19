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«Ростех» представил способный уклоняться от перехватчиков БПЛА

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Фото: «Ростех»
Фото: «Ростех».

«Ростех» представил в Минске способный уклоняться от атак перехватчиков БПЛА

«Ростех» на выставке «Национальная безопасность. Беларусь — 2026» в Минске представил способный уклоняться от атак перехватчиков беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Supercam S180. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

Скоростной дрон со стреловидным крылом запускается с катапульты, способен находиться в воздухе свыше шести часов и переносит полезную нагрузку массой до 1,5 килограмма. Для обзора задней и верхней полусферы Supercam S180 получил дополнительную камеру, а для обнаружения аппаратов противника по радиоизлучению оснащен радиочастотной детекцией.

Основная задача БПЛА — проведение разведки в любое время суток. Для обработки полученных снимков на борту Supercam S180 имеется модуль с искусственным интеллектом.

Ранее в группе компаний (ГК) «Беспилотные системы» сообщили, что российский разведывательный дрон Supercam S180 получил дополнительную камеру, которая позволяет своевременно обнаруживать перехватчики противника.

Также в июне на выставке «Национальная безопасность. Беларусь — 2026» представитель ГК рассказал, что Россия начала поставки Белоруссии модернизированных разведывательных БПЛА Supercam S350.

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Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Ростех
Проекты
БПЛА
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