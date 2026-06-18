Войти
Lenta.ru

Российский Supercam S180 получил «глаза на спине»

200
0
0
Дрон Supercam S180
Дрон Supercam S180.
Источник изображения: Hi-Tech Mail

Российский дрон Supercam S180 получил дополнительную камеру для защиты от перехватчиков

Российский разведывательный дрон Supercam S180 получил дополнительную камеру, которая позволяет своевременно обнаруживать перехватчики противника. Об этом сообщили в группе компаний «Беспилотные системы», передает ТАСС.

«Для дополнительной защиты от FPV-дронов внедрена система оптической и радиочастотной детекции», — сказала представитель компании. «Глаза» на «спине» дрона позволяют контролировать заднюю и верхнюю полусферу. Камера может автоматически распознавать объекты и сигнализировать о приближении перехватчика.

Также в «Беспилотных системах» сообщили, что продолжительность полета S180 увеличили вдвое. Аппарат может выполнять задачи более четырех часов. Собеседница агентства отметила, что дрон способен проходить опасные участки на максимальных скоростях.

Ранее стало известно, что Россия начала поставки модернизированных разведывательных дронов Supercam S350 Белоруссии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.06 02:31
  • 16086
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.06 02:12
  • 0
О Черноморском флоте в ходе СВО. Ценность, участие, потери.
  • 17.06 19:15
  • 0
Ответ на вопрос о целесообразности модернизаций ПЛА в Dzen'е
  • 17.06 17:24
  • 11
Запад готовится к превентивным ударам по базам ВМФ России, заявил Патрушев
  • 17.06 09:54
  • 1
НАСА профинансирует создание спутника-инспектора
  • 17.06 06:01
  • 0
Комментарий к "Польша приостановила передачу советских истребителей МиГ-29 Украине"
  • 17.06 05:52
  • 0
Комментарий к "У России предостаточно баллистических ракет. Украина не знает, как их остановить (The New York Times, США)"
  • 17.06 04:50
  • 0
Комментарий к "Эрих Вад о конфликте на Украине: "Это мясорубка, как Верден в 1916 году" (Berliner Zeitung, Германия)"
  • 16.06 23:28
  • 0
Комментарий к "Киев хочет получить $20 млрд, чтобы заставить Россию "гореть" (Politico, США)"
  • 16.06 19:23
  • 0
Комментарий к "Игнат: ЗРК Patriot сумели перехватить меньше половины российской баллистики"
  • 16.06 15:59
  • 1
Игнат: ЗРК Patriot сумели перехватить меньше половины российской баллистики
  • 16.06 01:50
  • 1
На кону статус игрока номер один. "Большая пятерка" в борьбе за Ближний Восток (Interia, Польша)
  • 15.06 19:54
  • 196
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 15.06 19:23
  • 1
найденный сайт
  • 15.06 19:19
  • 1
Приятные бонусы