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Европа отправит на МКС Свободу

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Фото: CTK / Legion-Media
Фото: CTK / Legion-Media.

Бабиш: В 2027 году на МКС отправится первый чешский астронавт Свобода

В 2027 году на Международную космическую станцию (МКС) отправится первый чешский астронавт Алеш Свобода, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Его слова приводит портал Irozhlas.

«Если будут успешно завершены все подготовительные процессы, то Алеш Свобода в 2027 году должен стать первым исключительно чешским астронавтом в истории», — сказал Бабиш.

Миссия, как ожидается, пройдет в рамках соглашения, подписанного Европейским космическим агентством (ЕКА) и американской компанией Vast, организующей полеты на МКС.

В марте издание European Spaceflight сообщило, что ЕКА купит у компании SpaceX корабль Crew Dragon для пилотируемой миссии на МКС.

В августе генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер заявил газете Financial Times, что Европа должна снизить свою зависимость от НАСА в космических программах.

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