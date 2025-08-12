Европа захотела снизить свою зависимость от НАСА

Глава ЕКА Ашбахер: Европа должна снизить свою зависимость от НАСА

Европа должна снизить свою зависимость от НАСА в космических программах. Об этом газете Financial Times (FT) заявил генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер.

По словам руководителя, резкое сокращение бюджета НАСА, которое затрагивает совместные с ЕКА программы, является тревожным звонком для Европейского союза. «В некоторых областях мы слишком уязвимы с точки зрения зависимости», — сказал глава организации.

Ашбахер подчеркнул, что большая часть программ ЕКА не зависит от НАСА, однако имеется ряд ключевых технологий, где важно сотрудничество с США, в частности, по проектам лунной станции Gateway и, в более широком смысле, лунной программы Artemis.

В июне Ашбахер сообщил, что планируемое урезание бюджета НАСА может негативно сказаться на европейской космической отрасли.

В том же месяце американское космическое агентство опубликовало подробности о планируемом резком сокращении — почти на 25 процентов — своего бюджета.