Войти
Lenta.ru

Европа захотела снизить свою зависимость от НАСА

115
0
0
Йозеф Ашбахер. Фото: Benoit Tessier / Reuters
Йозеф Ашбахер. Фото: Benoit Tessier / Reuters.

Глава ЕКА Ашбахер: Европа должна снизить свою зависимость от НАСА

Европа должна снизить свою зависимость от НАСА в космических программах. Об этом газете Financial Times (FT) заявил генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер.

По словам руководителя, резкое сокращение бюджета НАСА, которое затрагивает совместные с ЕКА программы, является тревожным звонком для Европейского союза. «В некоторых областях мы слишком уязвимы с точки зрения зависимости», — сказал глава организации.

Ашбахер подчеркнул, что большая часть программ ЕКА не зависит от НАСА, однако имеется ряд ключевых технологий, где важно сотрудничество с США, в частности, по проектам лунной станции Gateway и, в более широком смысле, лунной программы Artemis.

В июне Ашбахер сообщил, что планируемое урезание бюджета НАСА может негативно сказаться на европейской космической отрасли.

В том же месяце американское космическое агентство опубликовало подробности о планируемом резком сокращении — почти на 25 процентов — своего бюджета.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.08 19:08
  • 9884
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.08 17:15
  • 47
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 11.08 06:37
  • 2
Чуть было не упустив Трампа, Путин все же добился идеальной встречи (The New York Times, США)
  • 10.08 22:37
  • 1
Вместо санкций Дональд Трамп объявил о проведении саммита с Россией (The Economist, Великобритания)
  • 10.08 02:58
  • 1
О "левых", "правых", и России (в разных ее ипостасях)
  • 10.08 02:46
  • 0
Ответ на "Британия готовит России новую угрозу из стратосферы"
  • 10.08 00:08
  • 1
Британия готовит России новую угрозу из стратосферы
  • 09.08 11:47
  • 1
В России начали прятать «Герани» от ВСУ
  • 08.08 23:25
  • 1
«Тоже из стиральных машинок?» - на авианосце Gerald R. Ford ВМС США выявлено более 6500 китайских микрочипов
  • 08.08 23:21
  • 1
Ростех начал серийное производство оборудования для нейросетей с инновационной системой охлаждения
  • 08.08 23:13
  • 1
В Турции запустили в серийное производство палубный реактивный беспилотник
  • 08.08 21:44
  • 2
Россия покажет Западу свое авиационное превосходство
  • 08.08 18:10
  • 1
Танки есть – сервиса нет
  • 08.08 17:50
  • 0
Ответ на "Раскрываем детали мирных предложений Дональда Трампа Владимиру Путину. Москва получит очень много (Onet.pl, Польша)"
  • 08.08 09:20
  • 2
Стало известно о групповых ударах Су-57 в зоне СВО