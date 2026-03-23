Европа купит у SpaceX корабль Crew Dragon

Европа купит у компании SpaceX корабль Crew Dragon для миссии на МКС

Европейское космическое агентство (ЕКА) купит у компании SpaceX корабль Crew Dragon для пилотируемой миссии на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает издание European Spaceflight.

В рамках миссии ESA Provided Institutional Crew (EPIC) европейская сторона планирует отправить на МКС команду из четырех астронавтов. Их миссия, как ожидается, продлится около месяца, в ней смогут принять участие, вероятно, и партнеры ЕКА. В рамках EPIC агентство планирует провести техническое обслуживание и ремонт систем станции, а также оказать поддержку логистических и грузовых операций МКС.

В августе генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер заявил газете Financial Times, что Европа должна снизить свою зависимость от НАСА в космических программах.

В мае European Spaceflight сообщило, что ЕКА и Индийская организация космических исследований подписали совместное заявление о намерении сотрудничать в области пилотируемых космических полетов.