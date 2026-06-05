Российский «Михалыч» бережно доставит воду в зону СВО

НПЦ «Сварог»: Квадрокоптер «Михалыч» бережно доставит воду в зону СВО

Российский грузовой квадрокоптер «Михалыч» бережно доставит воду в зону специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС рассказал официальный представитель научно-производственного центра (НПЦ) «Сварог».

«Аппарат оснащен специальными воздушными подушками и позволяет аккуратно спускать груз на тросе, чтобы обеспечить его сохранность», — сообщили в организации.

Там добавили, что для размещения дополнительной нагрузки аккумуляторные батареи на дроне разнесены по бокам беспилотника.

В мае представители научно-производственного объединения «Липтех» рассказали о тяжелом дроне «Пепелац-20», способном доставлять грузы бойцам.

В том же месяце наземные робототехнические комплексы «Богомол Б3», «Богомол В5» и «Муравей» показали на параде в Нижнекамске (Татарстан).