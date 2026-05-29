В России разработали «Пепелац» для доставки грузов

Фото: Алексей Жуков / ТАСС.

НПО «Липтех» разработало тяжелый дрон «Пепелац-20» для доставки грузов

Тяжелый дрон «Пепелац-20», который может доставлять грузы бойцам, разработали в России. Об этом сообщили представители НПО «Липтех», передает ТАСС.

«Грузовой дрон предназначен для помощи бойцам, но может использоваться и для сельскохозяйственных задач. Полезная нагрузка — 20 килограммов. Дальность полета с нагрузкой — 12-13 километров», — сказал один из разработчиков квадрокоптера.

Отмечается, что «Пепелац» можно использовать для разведки и проведения аэрофотосъемки. Также аппарат может нести ретрансляторы, системы сброса боеприпасов и другие специальные модули. Разработчики рассказали, что в беспилотнике используют аккумуляторы производства НПО. Они добавили, что находятся на связи с бойцами в зоне проведения специальной военной операции и учитывают их пожелания при создании беспилотников.

В декабре стало известно, что Вооруженные силы России начали применять грузовой дрон «Сварог» 4T Lite V2.0 с тепловизором и цифровой системой связи.

