Войти
Lenta.ru

Роботов «Богомол» и «Муравей» показали на параде в Татарстане

179
0
0
Кадр: НТР 24
Кадр: НТР 24.

На параде в Нижнекамске показали НРТК «Богомол» и «Муравей»

Наземные робототехнические комплексы (НРТК) «Богомол Б3», «Богомол В5» и «Муравей» показали на параде в Нижнекамске, Республика Татарстан. Соответствующие кадры опубликовала Нижнекамская телерадиокомпания.

В парадном строю прошли гусеничные роботы в нескольких конфигурациях. В частности, на параде можно было увидеть НРТК с автоматическим гранатометом калибра 30 миллиметров и грузовые модели.

НРТК активно используют в зоне проведения специальной военной операции (СВО) для огневой поддержки войск, минирования, постановки дымовых завес и доставки различных грузов.

В мае стало известно, что российский наземный дрон «Штурмовик» начал проходить испытания в зоне спецоперации.

В апреле «Известия» писали, что Вооруженные силы России начали использовать НРТК для расчистки проходов штурмовикам в зоне СВО. Дистанционно управляемые машины оснащают тралами для уничтожения заложенных мин и специальными отвалами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Робот
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.05 04:49
  • 15751
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.05 02:32
  • 1
Уязвимость кораблей ВМС США в Ормузском проливе связали с проблемой радиогоризонта
  • 11.05 02:21
  • 1
Экс-глава НАТО Расмуссен предупредил о "распаде" альянса и призвал к созданию нового европейского оборонного блока (Politico, США)
  • 11.05 01:56
  • 6
Не линия фронта, а зона смерти. Что можно сделать со всемогущими FPV-дронами?
  • 10.05 14:33
  • 1
В Китае за коррупцию приговорили к смертной казни двух экс-министров обороны
  • 10.05 05:15
  • 336
Космонавтика Илона Маска
  • 10.05 01:25
  • 0
Комментарий к "Серьезная ошибка текущего перевооружения Европы"
  • 10.05 00:00
  • 0
Комментарий к "Российский ракетный комплекс “Бук-М3” обеспечивает эффективную защиту от американских РСЗО HIMARS (Military Watch Magazine, США)"
  • 09.05 21:48
  • 0
Комментарий к "Если ядерное оружие позволено Ким Чен Ыну — то почему не Ирану? (The Hill, США)"
  • 09.05 16:59
  • 119
МС-21 готовится к первому полету
  • 09.05 10:17
  • 544
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 09.05 06:07
  • 4
В аэропорту Дубая замечена китайская боевая лазерная система «Гуанцзянь-21А»
  • 08.05 19:13
  • 3
На подходе украинская баллистика: промедление здесь смерти подобно
  • 08.05 18:12
  • 0
Комментарий к "«Будет применен «Орешник». Каким может быть российский удар по Киеву?"
  • 08.05 16:17
  • 36
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)