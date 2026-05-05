Российский «Штурмовик» начал испытания в зоне СВО

«Дрон форс аэро»: Наземный дрон «Штурмовик» начал испытания в зоне СВО

Российский наземный дрон «Штурмовик», прообразом которого послужила колесная боевая машина времен Первой мировой войны «Царь-танк», начал проходить испытания в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на компанию-разработчика «Дрон форс аэро» сообщает ТАСС.

В организации уточнили, что малозаметный беспилотник предназначен для доставки боевой части массой до 20 килограммов и благодаря небольшим габаритам может использоваться в качестве «дрона-ждуна».

Согласно «Дрон форс аэро», «Штурмовик» получил волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС), позволяющую ему преодолевать расстояние до 30 километров и быть устойчивым к средствам радиоэлектронной борьбы. «В случае обрыва ВОЛС задействуется дополнительный цифровой модуль связи», — рассказали в организации.

В апреле газета «Известия» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщила, что Вооруженные силы России начали использовать наземные робототехнические комплексы (НРТК) для расчистки проходов штурмовикам в зоне СВО.

В том же месяце Минобороны России сообщило, что операторы НРТК «Курьер» стали использовать их для охоты за беспилотными летательными аппаратами противника на краматорско-дружковском направлении.