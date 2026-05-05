Войти
Lenta.ru

Российский «Штурмовик» начал испытания в зоне СВО

673
2
0
Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com
Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com.

«Дрон форс аэро»: Наземный дрон «Штурмовик» начал испытания в зоне СВО

Российский наземный дрон «Штурмовик», прообразом которого послужила колесная боевая машина времен Первой мировой войны «Царь-танк», начал проходить испытания в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на компанию-разработчика «Дрон форс аэро» сообщает ТАСС.

В организации уточнили, что малозаметный беспилотник предназначен для доставки боевой части массой до 20 килограммов и благодаря небольшим габаритам может использоваться в качестве «дрона-ждуна».

Согласно «Дрон форс аэро», «Штурмовик» получил волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС), позволяющую ему преодолевать расстояние до 30 километров и быть устойчивым к средствам радиоэлектронной борьбы. «В случае обрыва ВОЛС задействуется дополнительный цифровой модуль связи», — рассказали в организации.

В апреле газета «Известия» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщила, что Вооруженные силы России начали использовать наземные робототехнические комплексы (НРТК) для расчистки проходов штурмовикам в зоне СВО.

В том же месяце Минобороны России сообщило, что операторы НРТК «Курьер» стали использовать их для охоты за беспилотными летательными аппаратами противника на краматорско-дружковском направлении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Робот
2 комментария
№1
05.05.2026 07:02
"Российский наземный дрон «Штурмовик», прообразом которого послужила колесная боевая машина времен Первой мировой войны «Царь-танк»,"
Что за чушь!?
+1
Сообщить
№2
05.05.2026 08:40
Цитата, ID: 3396 сообщ. №1
Что за чушь!?
- первая мысль, -  "действительно"!

Цитата
«Царь-танк» (также известен как «Нетопырь» или «танк Лебеденко») — колёсная боевая машина, разработанная Николаем Лебеденко в Российской империи в 1914–1915 годах.



Очень, очень "похожи" ... :)

Но, всё дело в том, что фото к статье приложено автоматом "какое попало". Настоящее фото наземного беспилотника "Штурмовик" такое:



При желании сходство найти можно, трёхколёсная велосипедная конструкция, с двумя большими, ведущими колёсами.

Цитата, q
... благодаря необычной конструкции ("Штурмовик") получился устойчивым и маневренным.
+2
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.05 21:17
  • 15708
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.05 08:40
  • 2
Российский «Штурмовик» начал испытания в зоне СВО
  • 05.05 07:08
  • 1
Иран и СВО ставят под вопрос судьбу новейшей винтовки США
  • 05.05 02:24
  • 2
Комментарий к "«Ударная мощь снижается»: на Западе подсчитали потери стратегической авиации ВКС РФ"
  • 04.05 21:50
  • 6
Искусственный интеллект на поле боя
  • 04.05 18:26
  • 0
Комментарий к "Усталость Европы"
  • 04.05 17:19
  • 0
Комментарий к "Противолодочная операция НАТО дает сигнал ВМФ России"
  • 04.05 17:11
  • 7
Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет
  • 04.05 15:59
  • 0
Усталость Европы
  • 04.05 15:51
  • 0
Вильнюс застрял между ЕС и США
  • 04.05 15:36
  • 2
В ближайшие десятилетия продолжится гонка технологий, заявил Медведев
  • 04.05 12:57
  • 1
«Ударная мощь снижается»: на Западе подсчитали потери стратегической авиации ВКС РФ
  • 04.05 12:54
  • 2
Россия на переломе: эксперт призвал говорить с людьми честно
  • 04.05 12:53
  • 1
В США объяснили появление «Ковра» у российского Су-57
  • 04.05 12:25
  • 1
Пентагон договорился с ведущими разработчиками ИИ о боевом применении их систем