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Ещё один модернизированный самолет А-50У

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Как сообщил Телеграм-канал Fighterbomber , ВКС России передан еще один модернизированный авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-50У, прошедший модернизацию из самолета А-50. Работы по модернизации осуществлены при головной роли АО "Концерн радиостроения "Вега" холдинга "Росэлектроника" на ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева" (в составе АО "Объединенная авиастроительная корпорация", оба холдинга входят в состав Госкорпорации Ростех). Бортовой и серийный номер самолёта пока что неизвестны.

Очередной переданный ВКС России модернизированный авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-50У, май 2026 года. Бортовой номер самолёта заретуширован (с) Телеграм-канал Fighterbomber

Таким образом, ВКС России получили, предположительно, девятый по счету самолет дальнего радиолокационного обзора и наведения, модернизированный до уровня А-50У. Ранее Концерн радиостроения "Вега" (головной подрядчик по программе модернизации А-50У) и ТАНТК им. Г.М. Бериева (как исполнитель работ) выполнили контракты на поставку для Министерства обороны России восьми модернизированных самолетов А-50У.

Первым переоборудованным в модификацию А-50У на ТАНТК еще в середине 2000-х годов в качестве прототипа модернизации по данной программе стал самолет А-50 с бортовым номером "37 красный" (заводской номер 0073476298, серийный номер 58-05). Акт о завершении Государственных испытаний данного опытного образца А-50У был подписан 26 ноября 2009 года, после чего самолет использовался в Таганроге для дальнейший испытаний и отработок, и только 25 марта 2014 года был передан ВВС России, получив собственное название "Сергей Атаянц" в честь авиаконструктора, непосредственно руководившего созданием А-50. 14 января 2024 года данный самолет был сбит над Азовским морем, предположительно, зенитной ракетой РАС-2 зенитной ракетной системы Patriot вооруженных сил Украины.

Первым серийно модернизированным самолетом А-50У стала машина с бортовым номером "47 красный" (регистрационный номер RF-92957, заводской номер 0043453577, серийный номер 40-05), по завершении модернизации на ТАНТК переданная ВВС России 31 октября 2011 года.

Вторым серийно модернизированным самолетом А-50У стал борт "33 красный" (заводской номер 0043454618, серийный номер 41-05), переданный ВВС России по окончании модернизации в апреле 2013 года, и позднее получивший название "Владимир Иванов". Третьим фактически полученным ВКС бортом А-50У в 2014 году стал вышеуказанный прототип с бортовым номером "37 красный" ("Сергей Атаянц").

Четвертый модернизированный самолет А-50У, получивший собственное название "Таганрог" (бортовой номер "41 красный", регистрационный номер RF-94268, заводской номер 0083483499, серийный номер 63-05) был передан ВКС России 7 марта 2017 года.

Пятый модернизированный самолет А-50У (бортовой номер "45 красный", регистрационный номер RF-93952, заводской номер 0093493818, серийный номер 63-05) был передан ВКС России 6 декабря 2018 года.

Шестой модернизированный самолет А-50У (бортовой номер "42 красный", регистрационный номер RF-50610, заводской номер 0093484538, серийный номер 64-05) был передан ВКС России 28 марта 2019 года. 23 февраля 2024 года данный борт был сбит над Краснодарским краем, предположительно, зенитной ракетной системой С-200Д ВСУ.

Седьмой модернизированный самолет А-50У (бортовой номер "43 красный", регистрационный номер RF-50608, заводской номер 0093479377, серийный номер 60-05) был передан ВКС России 29 декабря 2021 года. 26 февраля 2023 года этот борт был поврежден в результате диверсионной атаки FPV-дронами на аэродроме Мачулищи в Белоруссии, и, по-видимо, до сих пор находится в ремонте.

Восьмым модернизированным самолетом А-50У, стал, предположительно, самолет с бортовым номером "51 красный" (регистрационный номер RF-50606, заводской номер 1003496899, серийный номер 73-05), о передаче которого ВКС России было объявлено 22 сентября 2023 года. Фактически, по известным данным, данный борт поступил в ВКС только весной 2024 года.

Таким образом, программа модернизации самолетов А-50 в вариант А-50У ведется весьма невысокими темпами, со сдачей одной модернизированной машины в среднем в два-два с половиной года.

В составе ВКС России все строевые самолеты серии А-50 входят в состав дислоцированной на аэродроме Иваново-Северный авиационной группы боевого применения самолётов дальнего радиолокационного обнаружения 610-го Центра боевого применения и переучивания летного состава (авиационного персонала военно-транспортной авиации) 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний. Последние пару в периодической эксплуатации наблюдались не более четырех самолетов А-50У, а старые борта А-50, похоже, уже не эксплуатируются.

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Страны
Белоруссия
Россия
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
А-50 ДЛРО
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Росэлектроника
ТАНТК им. Бериева
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