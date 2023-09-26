ВКС России получили очередной модернизированный самолёт А-50У

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" 22 сентября 2023 года сообщило, что совместно с холдингом "Росэлектроника" (обе компании входят в Госкорпорацию Ростех) поставило Вооруженным Силам России очередной модернизированный авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-50У.

Распространенное ГК Ростех иллюстративное фото модернизированного самолета дальнего радиолокационного обзора и наведения А-50У (бортовой номер "45 красный", регистрационный номер RF-93952, заводской номер 0093493818, серийный номер 63-05), переданного ВКС России в декабре 2018 года (с) ГК Ростех

"Авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-50У - необходимая в условиях современных боевых действий машина. В результате модернизации самолет получил новое техническое оснащение, которое повышает скорость и дальность обнаружения воздушных, наземных и морских целей, эффективность противодействия противнику. Борт модернизирован в рамках реализации программы обновления парка самолетов ДРЛО, предусмотренной государственным оборонным заказом", - сказали в Ростехе.

В составе "Росэлектроники" работы по модернизации борта вел Концерн "Вега", в составе Объединенной авиастроительной корпорации - ТАНТК им. Г.М. Бериева (ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева").

"Применение модернизированных летающих радаров А-50У в зоне проведения специальной военной операции позволяет оперативно обнаруживать воздушные объекты противника и эффективно противодействовать им силами авиации и ПВО. С учетом высокой потребности в данных машинах в войсках мы передали очередной борт и в ближайшее время планируем завершить модернизацию еще одного комплекса А-50", - рассказал генеральный конструктор Концерна "Вега" Вячеслав Михеев.

Со стороны bmpd укажем, что, таким образом, ВКС России получили, предположительно, восьмой по счету самолет дальнего радиолокационного обзора и наведения, модернизированный до уровня А-50У. Хотя снимки данного модернизированного борта не публиковались, однако, насколько можно судить, им стал самолет А-50 с бортовым номером "51 красный" (регистрационный номер RF-50606, заводской номер 1003496899, серийный номер 73-05), прибывший для проведения работ на ТАНТК в 2021 году.

Ранее АО "Концерн радиостроения "Вега" (головной подрядчик по программе модернизации А-50У) и ТАНТК им. Г.М. Бериева (как исполнитель работ) выполнили контракты на поставку для Министерства обороны России семи модернизированных самолетов А-50У.

Первым переоборудованным в модификацию А-50У на ТАНТК еще в середине 2000-х годов в качестве прототипа модернизации по данной программе стал самолет А-50 с бортовым номером "37 красный" (заводской номер 0073476298, серийный номер 58-05). Акт о завершении Государственных испытаний данного опытного образца А-50У был подписан 26 ноября 2009 года, после чего самолет использовался в Таганроге для дальнейший испытаний и отработок, и только 25 марта 2014 года был формально передан ВВС России, получив собственное название "Сергей Атаянц" в честь авиаконструктора, непосредственно руководившего созданием А-50.

Первым серийно модернизированным самолетом А-50У стала машина с бортовым номером "47 красный" (регистрационный номер RF-92957, заводской номер 0043453577, серийный номер 40-05), по завершении модернизации на ТАНТК переданная ВВС России 31 октября 2011 года. Вторым серийно модернизированным самолетом А-50У стал борт "33 красный" (заводской номер 0043454618, серийный номер 41-05), переданный ВВС России по окончании модернизации в апреле 2013 года, и позднее получивший название "Владимир Иванов". Третьим фактически полученным ВКС бортом А-50У в 2014 году стал вышеуказанный прототип с бортовым номером "37 красный" ("Сергей Атаянц").

Четвертый модернизированный самолет А-50У, получивший собственное название "Таганрог" (бортовой номер "41 красный", регистрационный номер RF-94268, заводской номер 0083483499, серийный номер 63-05) был передан ВКС России 7 марта 2017 года. Пятый модернизированный самолет А-50У (бортовой номер "45 красный", регистрационный номер RF-93952, заводской номер 0093493818, серийный номер 63-05) был передан ВКС России 6 декабря 2018 года. Шестой модернизированный самолет А-50У (бортовой номер "42 красный", регистрационный номер RF-50610, заводской номер 0093484538, серийный номер 64-05) был передан ВКС России 28 марта 2019 года. Наконец, седьмой модернизированный самолет А-50У (бортовой номер "43 красный", регистрационный номер RF-50608, заводской номер 0093479377, серийный номер 60-05) был сдан ВКС России 29 декабря 2021 года (26 февраля 2023 года этот борт был поврежден в результате диверсионной атаки на аэродроме Мачулищи в Белоруссии).

Таким образом, программа модернизации самолетов А-50 в вариант А-50У ведется весьма невысокими темпами, со сдачей одной модернизированной машины в среднем в два года.

В составе ВКС России все строевые самолеты серии А-50 входят в состав дислоцированной на аэродроме Иваново-Северный авиационной части, которая с 2010 года именуется авиационной группой боевого применения самолётов дальнего радиолокационного обнаружения 610-го Центра боевого применения и переучивания летного состава (авиационного персонала военно-транспортной авиации) 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний.