Американские «Герани» ударят роем

Кадр: Лампа знаний / YouTube
Американские дроны-камикадзе LUCAS получили ПО для роевых ударов

Американские дроны-камикадзе Low-Cost Uncrewed Combat Attack System (LUCAS), которые похожи на российские «Герани», получат программное обеспечение (ПО) для работы в составе роя. Об этом пишет Army Recognition.

В оборудование беспилотников интегрируют ПО Hivemind компании Shield AI, которое работает на основе искусственного интеллекта (ИИ). Виртуальный пилот позволит одному оператору управлять несколькими дронами. При этом ИИ будет отвечать за навигацию, координацию и выполнение ударной задачи. Возможности системы планируют продемонстрировать осенью.

Разработчик заявляет, что ПО обеспечит облет препятствий и «реакцию на непредвиденные обстоятельства». Hivemind позволит осуществлять координированные залповые пуски дронов, которые позволят эффективно атаковать средства противовоздушной обороны.

«Одни дроны будут действовать как ложные цели, другие — атаковать радары, а третьи спустя несколько секунд нанесут удар по пусковым установкам или командным машинам, как только противник обнаружит источники излучения или израсходует перехватчики», — говорится в материале.

В марте адмирал Военно-морских сил США Брэд Купер назвал LUCAS незаменимым средством поражения. Дроны-камикадзе в разы дешевле крылатых ракет Tomahawk.

