Американские клоны «Шахедов» признали незаменимыми

Фото: Cpl. Kayla Mc Guire / Wikipedia
Фото: Cpl. Kayla Mc Guire / Wikipedia.

Адмирал США Купер признал похожие на иранские «Шахеды» дроны LUCAS незаменимыми

Дроны-камикадзе LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System), которые похожи на иранские Shahed-136, — это незаменимые средства поражения. Об этом сообщил адмирал Военно-морских сил (ВМС) США Брэд Купер, передает TWZ.

«LUCAS — незаменимые устройства», — признал адмирал, отвечая на вопрос издания об эффективности клонов «Шахедов» в ходе операции против Ирана.

В публикации TWZ напомнили, что запасы наступательного и оборонительного вооружения США остаются предметом беспокойства по мере продолжения операции «Эпическая ярость». Вашингтон расходует дорогие ракеты разных типов. Отмечается, что крылатая ракета (КР) Tomahawk стоит 2-2,5 миллиона долларов, а американские КР воздушного базирования оценивают примерно в миллион долларов за единицу.

По словам автора, в современных условиях необходимо наличие дешевого и массового средства поражения большой дальности. Стоимость одного дрона LUCAS составляет около 35 тысяч долларов, что в разы дешевле ракет.

Ранее в марте обозреватель Business Insider Шинейд Бейкер писала, что дроны-камикадзе Shahed-136 за счет дешевизны и высокой эффективности изменили облик современных боевых действий.

Страны
Иран
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
