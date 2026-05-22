Проект самолета ТВРС-44 "Ладога" приостановлен

Как сообщило 21 мая 2026 года агентство ТАСС, проект российского турбовинтового регионального пассажирского самолета ТВРС-44 "Ладога" приостановлен, весь научно-технический задел передается Министерству обороны РФ, однако первый полет самолета должен состояться в 2026 году. Об этом сообщил журналистам главный конструктор самолетов транспортной категории АО "УЗГА" ("Уральский завод гражданской авиации") Сергей Меренков на конференции об авиационном обеспечении Арктической зоны, Сибири и Дальнего Востока.

Законченный изготовлением фюзеляж первого опытного образца турбовинтового регионального пассажирского самолета ТВРС-44 "Ладога", разрабатываемого АО "УЗГА" ("Уральский завод гражданской авиации"), декабрь 2025 года (с) АО "УЗГА"

"Проект ТВРС-44 "Ладога" приостановлен. Самолет и весь научно-технический задел решено передать в ведение Министерства обороны для создания на базе самолета ТВРС-44 либо рамповой грузовой версии, либо грузовой версии с боковой дверью, либо пассажирской. Но в интересах Минобороны. Первый полет нам разрешено выполнить, поэтому мы планируем самолет достроить и поднять в 2026 году", - сказал он.

ТВРС-44 "Ладога" - российский региональный самолет, который делается на замену самолетов Ан-24, Ан-26 и Як-40. Его базовая вместимость составляет 44 пассажира. Ранее в Росавиации говорили, что начало испытаний самолета "Ладога" запланировано на четвертый квартал 2026 года, а его сертификация ожидается в 2029 году.

Позднее 21 мая АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) распространило заявление, в котором утверждвется, что "решения о приостановке проекта турбовинтового самолета ТВРС-44 "Ладога" на текущей стадии разработки не принимались, сейчас проводятся работы для обеспечения первого полета. "Информация о приостановке проекта турбовинтового самолета ТВРС-44 "Ладога" некорректна - на текущей стадии разработки подобные решения не принимались. В настоящий момент с самолетом проводятся работы для обеспечения его первого полета", - говорится в сообщении.

При этом с учетом высокой степени готовности регионального самолета Ил-114-300 и ограниченного объема рынка таких машин прорабатывается возможность изменения облика самолета "Ладога" в грузовую версию, уточнили в УЗГА.

"Также сообщаем, что стапельную сборку первого опытного экземпляра самолета ТВРС-44 "Ладога" на Уральском заводе гражданской авиации завершили в конце декабря 2025 года - состыкован планер самолета и установлены агрегаты: шасси, маршевые силовые установки и др. На опытный экземпляр самолета устанавливают все системы и оборудование и проводится их тестирование", - добавили в УЗГА.

Со стороны bmpd напомним, что ТВРС-44 "Ладога" - турбовинтовой региональный пассажирский самолет в классе 40-50 мест, разрабатываемый екатеринбургским АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) на основе созданного еще в социалистические времена, но так и не успевшего пойти в серию чехословацкого самолета L-610. Самолет ТВРС-44 предполагался к оснащению в базовом варианте российскими турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ-02 разработки "ОДК-Климов", значительную часть узлов и комплектующих планировалось взять от уже ранее освоенных в России в производстве самолетов других типов. Серийное производство самолета ТВРС-44 изначально заявлялось с 2024-2025 годов, но до сих пор не закончен даже головной прототип самолета.

Следует отметить, что информация о том, что программа создания самолета ТВРС-44 "Ладога" будет прекращена после постройки и начала испытаний первого опытного образца, циркулировала в околоавиационных кругах уже несколько месяцев.