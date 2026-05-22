Украина начала применять приманки «Майя» со Starlink

Украинские дроны-приманки «Майя» оснастили терминалами Starlink

Вооруженные силы Украины начали применять дроны-приманки «Майя», оснащенные терминалами спутниковой связи Starlink. На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На записи, сделанной дронами-перехватчиками Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» Вооруженных сил России, можно заметить терминал Starlink в верхней части корпуса «Майи». Это изделие обеспечивает стабильную связь. Изначально дроны этого типа использовали в качестве ложных целей для отвлечения средств противовоздушной обороны.

«Либо противник уже стал ставить Starlink на свои ложные цели, либо мы наблюдаем вариант "Майи" с боевой нагрузкой», — отметил канал.

Ранее стало известно, что на Украине модернизировали похожий на российский «Ланцет» дрон-камикадзе RAM-2X. Беспилотник получил штатное место для крепления терминала Starlink.