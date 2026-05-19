Войти
Lenta.ru

Украинскую копию «Ланцета» модернизировали

145
0
0
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

Украинская копия «Ланцета» получила два двигателя и Starlink

Украинский дрон-камикадзе RAM-2X, который является копией российского «Изделия 51» из состава комплекса «Ланцет», модернизировали. Об этом пишет Telegram-канал «Война история оружие».

В публикации обратили внимание на кадры, снятые российским дроном-перехватчиком. Аппарат успешно сбил новую версию RAM-2X. Она получила штатное место для крепления терминалов спутниковой системы Starlink, которые ранее устанавливали при помощи подручных средств.

Также беспилотник оснащен двумя двигателями, которые разместили по бокам, вместо одного в хвостовой части. RAM-2X, как и «Ланцет», — это дрон с треугольным крылом и электрической силовой установкой. Заявленная дальность аппарата — 150 километров.

Ранее в мае стало известно, что госкорпорация «Ростех» создала новый барражирующий боеприпас «Скальпель-М». Маневренный аппарат с X-образным крылом способен попадать в самые уязвимые участки бронетехники.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
РС-22
Компании
Ростех
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.05 02:11
  • 1
Британия оснастила истребители на Ближнем Востоке новой системой против БПЛА
  • 19.05 01:53
  • 1
В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М
  • 19.05 01:35
  • 0
Комментарий к "В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М"
  • 18.05 23:14
  • 15831
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.05 18:17
  • 0
Комментарий к "Новый фрегат приблизит ВМФ к возможностям советского времени"
  • 18.05 07:22
  • 0
Комментарий к "НАТО окажет давление на европейских производителей оружия, чтобы увеличить инвестиции (Financial Times, Великобритания)"
  • 18.05 03:41
  • 2
Подразделения БАРС создадут в Удмуртии для защиты жителей и заводов от БПЛА
  • 18.05 01:28
  • 1
НАТО окажет давление на европейских производителей оружия, чтобы увеличить инвестиции (Financial Times, Великобритания)
  • 18.05 01:17
  • 1
Лидер АдГ: Война на Украине представляет угрозу безопасности Германии
  • 18.05 01:03
  • 0
Комментарий к "Fighter Battle: Can Ukraine’s F-16s Defeat Russia’s Su-35 and Su-57?"
  • 17.05 21:45
  • 0
Комментарий к "Боевые самолеты России превзошли вооружение НАТО"
  • 17.05 19:59
  • 4
ОАК передала Минобороны России партию самолетов Су-57 с обновленным комплексом вооружения
  • 17.05 18:41
  • 6
В России появится собственный 90-нанометровый литограф
  • 17.05 04:04
  • 0
Комментарий к "ЗРК «Тор-М2» - в центре внимания западной военной прессы"
  • 17.05 02:58
  • 0
Комментарий к "Путина неверно поняли по поводу скорого завершения СВО. Вот что это значит (The Jerusalem Post, Израиль)"