ТАСС: БПЛА-разведчик «Мерлин-ВР» пролетит 150 километров без потери связи

Российский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Мерлин-ВР» способен пролететь 150 километров без потери связи. Об этом ТАСС сообщил старший оператор расчета с позывным Рыба.

По его словам, данный БПЛА благодаря бортовой системе обороны не подвержен подавлению средствами радиоэлектронной борьбы противника. «Борт оснащен 90-кратным оптическим зумом с добавленным цифровым, который можно разогнать до 200 крат, и мы можем вести разведку на дальность до 30 километров от борта к точке», — сказал боец.

Рыба добавил, что дальность полета «Мерлина-ВР» за счет улучшения качества связи можно нарастить до 260 километров.

В декабре газета «Известия» рассказала, что БПЛА «Мерлин-ВР» работают на большой высоте, поэтому пулеметы и другие средства «малой» противовоздушной обороны противника не могут их достать.

В январе 2025-го техник расчета беспилотника «Мерлин-ВР» Стас сообщил агентству, что российские военные в Херсонской области нарастили дальность FPV-дронов при помощи «Мерлина-ВР».