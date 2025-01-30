Российские военные нарастили дальность FPV-дронов «Мерлином»

ТАСС: Российские военные нарастили дальность FPV-дронов при помощи «Мерлина-ВР»

Российские военные в Херсонской области нарастили дальность FPV-дронов при помощи ретранслятора, установленного на разведывательном дроне. Об этом техник расчета беспилотника «Мерлин-ВР» Стас сообщил ТАСС.

Он отметил, что ретрансляторы на дронах используют около месяца. С их помощью уже выполняли боевые вылеты с поражением целей. «На комплекс "Мерлин-ВР" нашим подразделением устанавливался ретранслятор, то есть мы улетаем достаточно высоко и можем обеспечивать возможность работы для других БПЛА, например, FPV-дронов. Мы даем им возможность летать дальше и выполнять свою боевую задачу», — сказал техник.

Он отметил, что «Мерлин-ВР» способен пролететь 100 километров. Аппараты оснащают доработанной навигационной системой «Комета», которая способна противостоять мощным система радиоэлектронной борьбы. По словам Стаса, «Мерлин» возвращается к месту старта даже при потере связи.

Ранее в январе стало известно, что ученые из Новосибирска разработали дрон «Касатка», который может выполнять функции ретранслятора. Аппарат способен передавать сигнал на расстояние до 50 километров с высоты до двух километров.