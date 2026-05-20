Войти
Lenta.ru

В России представили ослепляющий БПЛА лазер

364
0
0
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости.

На ЦИПР представили российский лазер для ослепления дронов

Российский лазерный комплекс для защиты объектов от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) представили на конференции ЦИПР. Об этом сообщили в компании «Инферит» (входит в холдинг Softline), передает ТАСС.

Отмечается, что комплекс может обнаружить цель на дальности до трех километров. Разработка способна определить скорость дрона и расстояние до цели. Система сопровождает объекты на дальностях от 200 до 2000 метров. После этого лазерный луч ослепляет оптику БПЛА или осуществляет тепловое воздействие. Заявленная дальность лазера — до километра при прямой видимости.

Разработчики утверждают, что точность поражения БПЛА коптерного типа составляет более 90 процентов. Система может непрерывно работать до ста секунд. При этом на само воздействие на цель отводят 5-6 секунд.

В базовую конфигурацию комплекса входит лазер мощностью три киловатта, тепловизор, радар целеуказания, лидар, дальномер и модуль видеонаблюдения. Комплекс работает под управлением искусственного интеллекта.

В мае первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил, что в стране применяют антидроновые лазеры мощностью до 90 киловатт.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.05 13:01
  • 15842
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.05 06:01
  • 0
Комментарий к "Европейская дилемма: как обеспечить безопасность баллистических ракет большой дальности, которые Трамп отказывается поставлять (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 20.05 01:44
  • 1
Ровер компании Astrolab поищет на Луне гелий-3. И оценит уровень своей запыленности
  • 20.05 01:31
  • 1
Европейская дилемма: как обеспечить безопасность баллистических ракет большой дальности, которые Трамп отказывается поставлять (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 20.05 00:52
  • 2
Су-57 заметили с комплексом 101КС-Н
  • 20.05 00:18
  • 0
Комментарий к "Польский военный «эксперт» высказался о «доктрине Герасимова»"
  • 19.05 23:39
  • 0
Комментарий к "Польша превращается в танковый хаб Европы"
  • 19.05 20:37
  • 0
Комментарий к "«Золотые линкоры» США умрут до рождения"
  • 19.05 11:54
  • 1
Кладов: выход на рынок разрабатываемого РФ и КНР перспективного тяжелого вертолета станет сенсацией
  • 19.05 11:28
  • 1
Ростех показывает в Китае высокотехнологичные разработки
  • 19.05 07:36
  • 1
Комментарий к "В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М"
  • 19.05 05:18
  • 1
Mercedes-Benz и другие автобренды ФРГ делают ставку в перспективе на оборонные заказы
  • 19.05 05:13
  • 3
Подразделения БАРС создадут в Удмуртии для защиты жителей и заводов от БПЛА
  • 19.05 02:11
  • 1
Британия оснастила истребители на Ближнем Востоке новой системой против БПЛА
  • 19.05 01:53
  • 1
В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М