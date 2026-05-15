Мощность российских лазеров для поражения БПЛА раскрыли

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Мантуров: Мощность антидроновых лазеров России составляет 4-90 киловатт

Мощность российских лазерных установок, которые используют для защиты объектов от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), составляет 4-90 киловатт. Возможности антидроновых лазеров раскрыл первый вице-премьер России Денис Мантуров в ходе съезда Союза машиностроителей, передает ТАСС.

«Сегодня лазерными лучами поражается в том числе беспилотная авиация, мощность лазерных установок варьируется — тех, которые у нас есть на сегодняшний день в активном применении — от 4 до 90 киловатт», — сказал он.

Мантуров подчеркнул, что такие изделия используют для защиты критической инфраструктуры от дронов. По его словам, также существуют специальные лазеры, характеристики которых не раскрывают.

В апреле стало известно, что российская лазерная установка LazerBuzz в ходе эксперимента успешно перехватила БПЛА самолетного типа на расстоянии 1,5 километра.

№1
15.05.2026 03:50
Цитата
В апреле стало известно, что российская лазерная установка LazerBuzz в ходе эксперимента успешно перехватила БПЛА самолетного типа на расстоянии 1,5 километра.
При такой дальности действия, можно прикинуть: сколько понадоится подобных установок чтобы по настоящему что то прикрыть...
В наземном ПВО это всё бессмысленно, но если возможно поставить на ЛА – это обеспечит дроноперехватчики максимально дешевым средством поражения, а радиус действия оных – ширину охвата прикрываемой территории.
