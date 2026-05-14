Войти
Lenta.ru

Раскрыты подробности об уникальном оружии России

227
0
0
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости.

Военный эксперт Дандыкин: «Сармат» — уникальная ракета, которой нет ни у кого

Ракетный комплекс «Сармат» представляет собой тяжелую ракету, уникальную в своем роде, которой больше ни у кого нет, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Своим комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев ранее доложил президенту России Владимиру Путину об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат». Первый полк с «Сарматами» будет поставлен на дежурство до конца года. Командующий РВСН напомнил, что «Сармат» придет на смену ракетам «Воевода», а новое оружие позволит гарантированно преодолевать существующие системы противовоздушной обороны.

«"Сармат" — это тяжелая ракета, уникальная в своем роде, единственная в мире. Она позволяет заходить к противнику и с северного полюса, и с южного. Дальность полета приблизительно 18 тысяч километров. Естественно, несет оружие, в том числе гиперзвуковые блоки "Авангард"», — рассказал Дандыкин.

По его словам, стратегическая тяжелая ракета способна поражать большое пространство.

«Потому что разделяемые боеголовки, если несут ядерные заряды, то приличное количество в килотоннах. Соответственно, этого хватит на такую среднюю страну», — подчеркнул Дандыкин.

«Сармат» будет применяться и приходить на замену комплексу «Воевода», пояснил военный эксперт.

«Такой ракеты с такими характеристиками нет ни у одной страны мира: ни у США, ни у Франции», — добавил Дандыкин.

Владимир Путин также сообщил, что Россия завершает создание торпеды «Посейдон» и крылатой ракеты «Буревестник».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Франция
Продукция
Сармат МБР
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.05 05:04
  • 1
Немецко-украинские ракеты Ruta Block 2 сочли угрозой для России
  • 14.05 00:31
  • 4
Уязвимость кораблей ВМС США в Ормузском проливе связали с проблемой радиогоризонта
  • 13.05 23:42
  • 15777
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.05 12:56
  • 74
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 13.05 01:48
  • 1
«Извините, я ошибся»: в США обсуждают искусственный интеллект в науке
  • 13.05 01:34
  • 1
Франция отказалась создавать крупные зарубежные военные базы
  • 12.05 17:20
  • 0
«Помощь» идёт
  • 12.05 17:10
  • 0
Минск – Варшаве: «Мяч на вашей стороне!»
  • 12.05 04:47
  • 0
Комментарий к ""Это сыграло решающую роль". Какой танк признали лучшим в мире"
  • 12.05 03:18
  • 1
Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади
  • 12.05 03:05
  • 1
Военная спираль раскручивается
  • 11.05 23:42
  • 0
Комментарий к "Стало известно об опережении Россией Запада в важном военном аспекте"
  • 11.05 19:21
  • 2
В Китае за коррупцию приговорили к смертной казни двух экс-министров обороны
  • 11.05 11:56
  • 0
Кулуары переговоров
  • 11.05 11:47
  • 0
Европа без США