Раскрыты подробности об уникальном оружии России

Военный эксперт Дандыкин: «Сармат» — уникальная ракета, которой нет ни у кого

Ракетный комплекс «Сармат» представляет собой тяжелую ракету, уникальную в своем роде, которой больше ни у кого нет, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Своим комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев ранее доложил президенту России Владимиру Путину об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат». Первый полк с «Сарматами» будет поставлен на дежурство до конца года. Командующий РВСН напомнил, что «Сармат» придет на смену ракетам «Воевода», а новое оружие позволит гарантированно преодолевать существующие системы противовоздушной обороны.

«"Сармат" — это тяжелая ракета, уникальная в своем роде, единственная в мире. Она позволяет заходить к противнику и с северного полюса, и с южного. Дальность полета приблизительно 18 тысяч километров. Естественно, несет оружие, в том числе гиперзвуковые блоки "Авангард"», — рассказал Дандыкин.

По его словам, стратегическая тяжелая ракета способна поражать большое пространство.

«Потому что разделяемые боеголовки, если несут ядерные заряды, то приличное количество в килотоннах. Соответственно, этого хватит на такую среднюю страну», — подчеркнул Дандыкин.

«Сармат» будет применяться и приходить на замену комплексу «Воевода», пояснил военный эксперт.

«Такой ракеты с такими характеристиками нет ни у одной страны мира: ни у США, ни у Франции», — добавил Дандыкин.

Владимир Путин также сообщил, что Россия завершает создание торпеды «Посейдон» и крылатой ракеты «Буревестник».