Какараев: Россия успешно испытала ракетный комплекс «Сармат»

Россия успешно испытала ракетный комплекс «Сармат», доложил президенту России Владимиру Путину командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев. Об этом сообщает ТАСС.

«Сергей Викторович, поздравляю вас, желаю дальнейших успехов», — поздравил командующего РВСН глава государства.

По словам Каракаева, первый полк с «Сарматами» будет поставлен на дежурство до конца года. Командующий РВСН напомнил, что Сармат придет на смену ракетам «Воевода», а новое оружие позволит гарантированно преодолевать существующие системы противовоздушной обороны.

В октябре Путин сообщил, что новая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» в скором времени встанет на боевое дежурство.

В марте 2025 года американский журнал The National Interest писал, что российский «Сармат» можно считать самой передовой МБР в мире.