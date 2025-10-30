Межконтинентальный «Сармат» встанет на боевое дежурство

Путин: Новая МБР «Сармат» скоро встанет на боевое дежурство

Новая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РС-28 «Сармат» в скором времени встанет на боевое дежурство. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка, передает ТАСС.

Стратегический ракетный комплекс РС-28 «Сармат» разработали в качестве замены советских ракет Р-36М2 «Воевода». Концепция ракеты подразумевает доставку меньшего числа боеголовок по сложным траекториям, которые затрудняют их перехват. «Сармат» может нанести удар по суборбитальной траектории через Южный полюс Земли, обходя средства противоракетной обороны.

В марте американский журнал The National Interest писал, что российский «Сармат» можно считать самой передовой МБР в мире. Автор отметил, что ракета с дальностью около 18 тысяч километров может нести боевые блоки суммарной мощностью около 7,5 мегатонны в тротиловом эквиваленте.