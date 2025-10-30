Войти
Lenta.ru

Межконтинентальный «Сармат» встанет на боевое дежурство

147
0
0
Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / Wikimedia
Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / Wikimedia.

Путин: Новая МБР «Сармат» скоро встанет на боевое дежурство

Новая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РС-28 «Сармат» в скором времени встанет на боевое дежурство. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка, передает ТАСС.

Стратегический ракетный комплекс РС-28 «Сармат» разработали в качестве замены советских ракет Р-36М2 «Воевода». Концепция ракеты подразумевает доставку меньшего числа боеголовок по сложным траекториям, которые затрудняют их перехват. «Сармат» может нанести удар по суборбитальной траектории через Южный полюс Земли, обходя средства противоракетной обороны.

В марте американский журнал The National Interest писал, что российский «Сармат» можно считать самой передовой МБР в мире. Автор отметил, что ракета с дальностью около 18 тысяч километров может нести боевые блоки суммарной мощностью около 7,5 мегатонны в тротиловом эквиваленте.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
РС-20Б
РС-20В
Сармат МБР
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.10 03:22
  • 4
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 30.10 03:08
  • 1
Технологии «Буревестника» применили в космических программах
  • 30.10 03:01
  • 1
План Китая по потоплению авианосца США описали одним словом
  • 29.10 23:30
  • 1
В России рассказали о совместимости «Буревестника» с «Орешником»
  • 29.10 23:19
  • 3
Путин поддержал идею добровольческих формирований для защиты опасных объектов
  • 29.10 23:12
  • 66
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 29.10 23:00
  • 1
Стало известно о создании Россией новых типов ракет «Искандер-М»
  • 29.10 22:51
  • 14
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 29.10 22:41
  • 1
Шойгу рассказал, чем грозит вывод из строя транспортной инфраструктуры ПФО
  • 29.10 20:45
  • 11133
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.10 17:26
  • 0
В шаге от эскалации
  • 29.10 16:39
  • 60
МС-21 готовится к первому полету
  • 29.10 06:16
  • 0
И еще о росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 29.10 02:28
  • 1
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 29.10 00:40
  • 0
Комментарий к "В России призвали американских генералов провести для Трампа ликбез по подлодкам"