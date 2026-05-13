Россия завершит создание ядерных «Посейдона» и «Буревестника»

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Россия завершает создание торпеды «Посейдон» и крылатой ракеты «Буревестник», заявил президент страны Владимир Путин. Его слова передает ТАСС.

«На завершающей стадии находится работа над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками», — сказал глава государства.

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев также доложил Владимиру Путину, что Россия успешно испытала ракетный комплекс «Сармат».

По словам Каракаева, первый полк с «Сарматами» будет поставлен на дежурство до конца года. Командующий РВСН напомнил, что «Сармат» придет на смену ракетам «Воевода», а новое оружие позволит гарантированно преодолевать существующие системы противовоздушной обороны.

Как отметил Путин, дальность применения новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» может составить более 35 тысяч километров.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Сармат МБР
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
