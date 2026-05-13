Раскрыта дальность российского «Сармата»

Путин: Дальность применения ракеты «Сармат» — более 35 тысяч километров

Дальность применения новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» может составить более 35 тысяч километров, заявил президент России Владимир Путин. Его слова передает ТАСС.

«Ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в два раза характеристиками по точности, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны», — сказал глава государства.

Как доложил Путину командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев, Россия успешно испытала ракетный комплекс «Сармат». По словам Каракаева, первый полк с «Сарматами» будет поставлен на дежурство до конца года.