В состав ВМС Пакистана введена первая подводная лодка китайской постройки Hangor

30 апреля 2026 года в военно-морской базе ВМС НОАК Санья на острове Хайнань (КНР) состоялась официальная церемония передачи военно-морским силам Пакистана первой построенной для них большой неатомной подводной лодки Hangor китайского экспортного проекта S20. На церемонии присутствовал президент Пакистана Асиф Али Зардари.

Церемония передачи ВМС Пакистана первой построенной для них в КНР большой неатомной подводной лодки Hangor китайского экспортного проекта S20. Санья, 30.04.2026 (с) ВМС Пакистана

23 июля 2015 года правительство Пакистана подписало контракт оценочной стоимостью около 5 млрд долл с китайским внешнеторговым судостроительным объединением China Shipbuilding and Offshore International Company Ltd. (CSOC) (тогда входившим в состав китайской судостроительной корпорации China Shipbuilding Industry Corporation, ныне вошедшей в состав единой судостроительной корпорации China State Shipbuilding Corporation - CSSC) на постройку для ВМС Пакистана восьми больших неатомных подводных лодок китайского экспортного проекта S20 (иногда относится и к экспортому проекту S26).

Считается, что подводные лодки проекта S20 являются экспортным вариантом строящихся для ВМС НОАК подводных лодок проекта 039В и имеют полное подводное водоизмещение 2800 тонн и длину 77,6 м. По условиям контракта, четыре лодки для Пакистана должны быть построены в КНР, а еще четыре - по китайской лицензии и при китайском содействии на пакистанской военно-морской верфи Karachi Shipyard & Engineering Works (KSEW) в Карачи. Это соглашение с Пакистаном не только ознаменовало выход Китая на рынок современных подводных лодок, но и, по всей видимости, стало крупнейшим на тот момент китайским экспортным оборонным контрактом.

Строительство четырех лодок для Пакистана по данному контракту осуществляется в Ухани (КНР) на расположенном в промышленной зоне Гулун в Ухани новом судостроительном предприятии Ухань Шуанлю (Wuhan Shuangliu) китайского объединения Wuchang Shipbuilding Industry Group Co., Ltd (WSIG, в составе китайской государственной судостроительной корпорации CSSC).

По первоначальным условиям контракта четыре лодки китайской постройки должны были быть сданы ВМС Пакистана в 2022-2023 годах, а четыре лодки, строящиеся с китайской помощью на KSEW - к концу 2028 года.

Распространялось мало информации о ходе строительства этих лодок в КНР, однако известно, что церемония имянаречения (и, видимо, фактической закладки) головной лодки Hangor состоялась в Ухани 29 апреля 2019 года. Заявлялось, что головная лодка должна быть сдана в 2022 году, однако строительство этих лодок в Китае серьезно затянулось главным образом из-за того, что Ухань с конца 2019 года оказалась эпицентром пандемии коронавируса COVID-19 и нормальная работа верфей в городе была нарушена примерно два года из-за сверхжестских карантинных мер китайского правительства. В результате головная лодка для Пакстана Hangor была спущена на воду только 26 апреля 2024 года и после достаточно длительных испытаний была сдана заказчику только теперь.

В 2025 году в Ухани был произведен спуск на воду трех остальных строящихся для Пакистана подводных лодок этого типа - Shushuk (13 марта), Mangro (15 августа) и Ghazi (17 декабря). Все три эти лодки сейчас находятся на различных этапах испытаний и подготовки пакистанского личного состава.

Контракт 2015 года с китайской стороной включал также соответствующую реконструкцию верфи KSEW в Карачи и создание в Карачи нового центра подготовки личного состава пакистанского подплава. В рамках этого контракта для строительства подводных лодок проекта S20 в Пакистане на KSEW с 2015 года был сооружен новый большой строительный эллинг, а также спусковой сухой док длиной 126 м и шириной 32 м с синхролифтом. Церемония первой резки стали и начала строительства головной лодки пакистанской постройки Tasnim состоялась на KSEW 9 декабря 2021 года. Церемония ее официальной закладки состоялась 24 декабря 2022 года, тогда же на KSEW прошла церемония и первой резки стали для второй строящейся в Пакистане лодки Seem Maai (ее официальная закладка состоялась 14 февраля 2024 года).Головная построенная для Пакистана в Китае лодка нового типа Hangor получила название в честь ранее входившей в состав ВМС Пакистана подводной лодки S 131 Hangor французской постройки 1960-х годов типа Daphne. 9 декабря 1971 года подводная лодка S 131 Hangor потопила индийский фрегат F 149 Khukri (британского типа 14), что стало крупнейшим успехом пакистанского флота за всю его историю, а также первой в мире известной результативной атакой подводной лодки после Второй Мировой войны. Оригинальная лодка S 131 Hangor типа Daphne была выведена из состава пакистанского флота в 2006 году и сейчас установлена в военно-морском музее в Карачи. Командиром лодки S 131 Hangor в исторической атаке 9 декабря 1971 года являлся Ахмед Тасним, в честь которого теперь названа первая лодка проекта S20, строящаяся в Пакистане на KSEW.

Церемония передачи ВМС Пакистана первой построенной для них в КНР большой неатомной подводной лодки Hangor китайского экспортного проекта S20. Санья, 30.04.2026 (с) ВМС Пакистана

Вторая построенная для ВМС Пакистана в КНР большая неатомная подводная лодка Shushuk китайского экспортного проекта S20 впервые выходит в море на испытания. Май 2025 года (с) r/WarshipPorn

Видео (фото) :