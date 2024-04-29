Спущена на воду первая подводная лодка китайской постройки для Пакистана

Сообщено, что 26 апреля 2024 года в Ухани (КНР) на судостроительном предприятии Ухань Шуанлю (Wuhan Shuangliu) китайского объединения Wuchang Shipbuilding Industry Group Co., Ltd (WSIG, в составе китайской государственной судостроительной корпорации China State Shipbuilding Corporation - CSSC) состоялся спуск на воду первой построенной там для военно-морских сил Пакистана большой неатомной подводной лодки Hangor китайского экспортного проекта S20.

Церемония спуска на воду на судостроительном предприятии Ухань Шуанлю (Wuhan Shuangliu) китайского объединения Wuchang Shipbuilding Industry Group Co., Ltd (в составе китайской государственной судостроительной корпорации China State Shipbuilding Corporation) головной построенной для ВМС Пакистана большой неатомной подводной лодки Hangor китайского экспортного проекта S20. Ухань, 26.04.2024 (с) ВМС Пакистана

Формальным подрядчиком по строительству для Пакистана подводных лодок проекта S20 выступает входящее в состав корпорации CSSC внешнеторговое судостроительное объединение China Shipbuilding and Offshore International Company Ltd. (CSOC). 23 июля 2015 года правительство Пакистана подписало контракт оценочной стоимостью около 5 млрд долл с CSOC (тогда входившим в состав китайской судостроительной корпорации China Shipbuilding Industry Corporation, ныне вошедшей в состав единой судостроительной корпорации CSSC) на постройку для ВМС Пакистана восьми больших неатомных подводных лодок китайского экспортного проекта S20. Считается, что подводные лодки проекта S20 являются экспортным вариантом строящихся для ВМС НОАК подводных лодок проекта 039В и должны иметь надводное водоизмещение 2300 тонн, полное подводное водоизмещение 3000 тонн и длину 77,6 м (ранее в некоторых источниках приводилась длина 66 м). По условиям контракта, четыре лодки для Пакистана должны быть построены в КНР, а еще четыре - на пакистанской верфи Karachi Shipyard & Engineering Works (KSEW) в Карачи. Это соглашение с Пакистаном не только ознаменовало выход Китая на рынок современных подводных лодок, но и, по всей видимости, является крупнейшим до настоящего времени китайским экспортным оборонным контрактом.

Известно, что по условиям контракта четыре лодки китайской постройки должны быть сданы ВМС Пакистана в 2022-2023 годах, а четыре лодки, строящиеся с китайской помощбю на KSEW - к концу 2028 года. Строительство подводных лодок проекта S20 для Пакистана ведется на расположенном в промышленной зоне Гулун в Ухани новом судостроительном предприятии Wuhan Shuangliu объединения Wuchang Shipbuilding Group корпорации CSSC. Распространялось мало информации о ходе строительства этих лодок в КНР, однако известно, что церемония имянаречения головной лодки Hangor состоялась в Ухани 29 апреля 2019 года.

Заявллось, что головная лодка должна быть сдана в 2022 году, однако строительство лодок у Китае серьезно затянулось главным образом из-за того, что Ухань с конца 2019 года оказалась эпицентром пандемии коронавируса COVID-19 и нормальная работа верфей в городе была нарушена примерно два года из-за сверхжестских карантинных мер китайского правительства. В результате головная лодка для Пакстана Hangor была спущена на воду только теперь, и, видимо, будет сдана не ранее конца года. Согласно китайским источникам, вторая строящаяся в Ухани лодка этого типа имеет название Ghazi.

Контракт 2015 года с китайской стороной включал также соответствующую реконструкцию верфи KSEW в Карачи и создание в Карачи нового центра подготовки личного состава пакистанского подплава. В рамках этого контракта для строительства подводных лодок проекта S20 в Пакистане на KSEW с 2015 года был сооружен новый большой строительный эллинг, а также спусковой сухой док длиной 126 м и шириной 32 м с синхролифтом. Церемония первой резки стали и начала строительства головной лодки пакистанской постройки Tasnim состоялась на KSEW 9 декабря 2021 года. Церемония ее официальной закладки состоялась 24 декабря 2022 года, тогда же на KSEW прошла церемония и первой резки стали для второй строящейся в Пакистане лодки (ее официальная закладка состоялась 14 февраля 2024 года).

Головная строящая в Китае лодка нового типа Hangor получила название в честь ранее входившей в состав ВМС Пакистана подводной лодки S 131 Hangor французской постройки 1960-х годов типа Daphne. 9 декабря 1971 года подводная лодка S 131 Hangor потопила индийский фрегат F 149 Khukri (британского типа 14), что стало крупнейшим успехом пакистанского флота за всю его историю, а также первой в мире известной результативной атакой подводной лодки после Второй Мировой войны. Оригинальная лодка S 131 Hangor типа Daphne была выведена из состава пакистанского флота в 2006 году и сейчас установлена в военно-морском музее в Карачи.