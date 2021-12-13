В Пакистане начато строительство первой подводной лодки

9 декабря 2021 года на пакистанской государственной верфи Karachi Shipyard & Engineering Works Ltd. (KSEW) в Карачи состоялась церемония первой резки стали, ознаменовавшая начало строительства для военно-морских сил Пакистана неатомной подводной лодки Tasnim по китайскому проекту S20. Это первая подводная лодка, строящаяся в Пакистане, которая также является пятой в целом по контракту 2015 года с китайской стороной на постройку восьми подводных лодок проекта S20 (пакистанское обозначение тип Hangor). Первые четыре лодки по этому контракту строятся в КНР.

На церемонии первой резки стали для строительства для ВМС Пакистана неатомной подводной лодки Tasnim по китайскому проекту S20 (типа Hangor) на пакистанской государственной верфи Karachi Shipyard & Engineering Works Ltd. (KSEW) в Карачи, 09.12.2021 (с) ВМС Пакистана

Церемония начала строительства первой подводной лодки в Пакистане была приурочена ко "Дню Hangor" - 50-й годовщине потопления 9 декабря 1971 года пакистанской подводной лодкой S 131 Hangor (французской постройки типа Daphne) индийского фрегата F 149 Khukri (британского типа 14). Атака Hangor стала крупнейшим успехом пакистанского флота за всю его историю и также стала первой в мире известной результативной атакой подводной лодки после Второй Мировой войны. Сейчас название Hangor получила головная подводная лодка проекта S20, строящаяся в Китае (оригинальная лодка S 131 Hangor типа Daphne была выведена из состава флота в 2006 году и сейчас установлена в военно-морском музее в Карачи). Начатая строительством 9 ноября в Карачи подводная лодка получила название Tasnim в честь командовавшего Hangor в знаменитой атаке Ахмада Таснима, ныне вице-адмирала в отставке, который присутствовал на церемонии начала строительства лодки со своим именем.

Напомним, что 23 июля 2015 года Пакистан подписал контракт оценочночной стоимостью около 5 млрд долл с китайским внешнеторговым объединением China Shipbuilding & Offshore International Co., Ltd. (CSOC, входило в состав китайской судостроительной корпорации China Shipbuilding Industry Corporation, ныне вошедшей в состав единой судостроительной корпорации China State Shipbuilding Corporation - CSSC) на постройку для ВМС Пакистана восьми больших неатомных подводных лодок китайского экспортного проекта S20. Считается, что подводные лодки проекта S20 являются несколько уменьшенным экспортным вариантом строящихся для ВМС НОАК подводных лодок проекта 039В и должны иметь полное подводное водоизмещение 2300 тонн и длину 66 м. По условиям контракта, четыре лодки для Пакистана должны быть построены в КНР, а еще четыре - на пакистанской верфи Karachi Shipyard & Engineering Works (KSEW) в Карачи. Это соглашение с Пакистаном не только ознаменовало выход Китая на рынок современных подводных лодок, но и, по всей видимости, является крупнейшим до настоящего времени китайским экспортным оборонным контрактом.

Известно, что по условиям контракта четыре лодки китайской постройки должны быть сданы ВМС Пакистана в 2022-2023 годах, а четыре лодки, строящиеся с китайской помощбю на KSEW - к концу 2028 года. Известно, что строительство подводных лодок проекта S20 для Пакистана ведется на расположенном в промышленной зоне Гулун в Ухани новом судостроительном предприятии Wuhan Shuangliu Base объединения Wuchang Shipbuilding (Group) Co., Ltd. китайской государственной судостроительной корпорации CSSC. Распространялось мало информации о ходе строительства этих лодок в КНР, однако известно, что церемония имянаречения головной лодки Hangor состоялась в Ухани 29 апреля 2019 года. Заявлено, что головная лодка должна быть сдана в 2022 году.

Контракт 2015 года с китайской стороной включал также реконструкци верфи KSEW в Карачи и создание в Карачи нового центра подготовки личного состава подплава. В рамках этого контракта для строительства подводных лодок проекта S20 в Пакистане на KSEW с 2015 года был сооружен новый большой строительный эллинг, а также спусковой сухой док длиной 126 м и шириной 32 м с синхролифтом.

На церемонии первой резки стали для строительства для ВМС Пакистана неатомной подводной лодки Tasnim по китайскому проекту S20 (типа Hangor) на пакистанской государственной верфи Karachi Shipyard & Engineering Works Ltd. (KSEW) в Карачи, 09.12.2021 (с) ВМС Пакистана

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