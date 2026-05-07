Турция создала свою «летающую бритву»

Фото: Francis Kokoroko / Reuters
Roketsan презентовала аналог ракеты AGM-114R9X Hellfire с выдвижными лезвиями

Турецкая компания Roketsan презентовала свой аналог «летающей бритвы» — американской ракеты AGM-114R9X Hellfire с выдвижными лезвиями, использующейся для точечного поражения целей. Об этом пишет TWZ.

Ракета Neşter (в переводе с турецкого — «Скальпель») была представлена на международной выставке оборонной и аэрокосмической техники SAHA 2026 в Стамбуле. «Как и AGM-119R9X, новое оружие было разработано специально для нанесения высокоточных ударов с минимальным риском сопутствующего ущерба», — отмечает издание.

TWZ признает, что Neşter является модификацией планирующей умной малогабаритной бомбы с лазерным наведением Mikro Akıllı Mühimmat (MAM) разработки Roketsan, которая может применяться, в частности, беспилотниками и легкими штурмовыми самолетами. Отличие Neşter от MAM, как заметило издание, заключается в наличии у первого на месте боевой части секции с выдвижными лезвиями.

«Как мы неоднократно видели на примере AGM-114R9X, подобное оружие может поразить не только автомобиль, но и конкретного человека внутри него», — пишет TWZ.

Портал напоминает, что США держат в секрете сведения о технологиях AGM-114R9X Hellfire, а Турции «еще предстоит завершить разработку Neşter, что гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд».

В январе 2020 года TWZ сообщил, что США для уничтожения одного из лидеров движения «Талибан» в Афганистане применили так называемую «летающую бритву» — ракету AGM-114R9X с лезвиями.

В декабре 2019 года издание написало, что США для точечного уничтожения преступников за рубежом используют секретную ракету AGM-114R9X Hellfire («Адский огонь»), боевая часть которой представляет собой образованный шестью откидными лезвиями пенетратор.

