Войти
Lenta.ru

В США рассказали о точечно убивающем людей секретном оружии

242
0
0
Последствия удара AGM-114R9X
Последствия удара AGM-114R9X.
Источник изображения: Фото: @QalaatAlMudiq

Секретные ракеты AGM-114R9X Hellfire ("Адский огонь") используются США для точечного уничтожения преступников за рубежом, пишет The Drive.

Согласно американскому изданию, последнее применение подобного оружия состоялось в декабре текущего года в Сирии. Тогда по цели были нанесены точечные удары, не повлекшие за собой жертв среди мирных людей. Отмечается, что по состоянию на январь текущего года AGM-114R9X Hellfire подобным образом применялась не менее шести раз.

The Drive пишет, что известно несколько разновидностей AGM-114R9X Hellfire, в частности, с обозначениями R9B, R9E, R9G и R9H, последняя из которых, вероятно, вообще не имеет взрывающихся компонентов в боеголовке. Издание отмечает, что официальной информации о таких ракетах, запускаемых, в частности, с беспилотников, в открытом доступе нет.

В декабре The Drive обратило внимание на снимки боевой части сработавшей AGM-114R9 Hellfire, использовавшейся для точечного удара по минивэну в одном из районов Сирии, которая фактически представляет собой пенетратор, образованный шестью откидными лезвиями.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
США
Продукция
AGM-114
Проекты
БПЛА
Похожие новости
07.11.2019
Война против "халифата": долгий путь к победе
22.07.2019
Война расставляет все точки над i
07.02.2017
Пентагон: нелетающие самолеты и неучтенные удары
13.11.2014
США направят на борьбу с «Исламским государством» малые беспилотники
28.11.2011
Противотанковая брешь Минобороны все расширяется
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.12 09:43
  • 1
Вице-премьер Юрий Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику
  • 11.12 09:39
  • 10
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 11.12 09:25
  • 4
ОСК рассчитывает построить большую серию атомных эсминцев "Лидер"
  • 11.12 09:18
  • 1
Казахстан как Рубикон
  • 11.12 08:59
  • 1
Сергей Михеев: "Мы проигрываем войну конструкторов"
  • 11.12 07:33
  • 5
Шойгу: доля современных вооружений в российской армии должна в 2020 году достичь 70%
  • 11.12 05:10
  • 69
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 11.12 04:40
  • 36
Китай построит седьмой авианосец
  • 11.12 01:58
  • 3
Безостановочная стрельба белорусских танков Т-72 на ходу попала на видео
  • 10.12 21:17
  • 4
El Mundo ‪(Испания): Латвия — уголок Европы, где верят в "российский захват за 36 часов"
  • 10.12 21:11
  • 21
Адмирал оценил планы по строительству нового российского авианосца
  • 10.12 17:57
  • 6
Хомчак: Донбасс надо как можно быстрее возвращать, работать над этим прямо сейчас (Укрiнформ, Украина)
  • 10.12 17:39
  • 1
Россия модернизирует фрегаты с технологией "стелс"
  • 10.12 16:19
  • 6
Израиль испытал ядерную МБР
  • 10.12 16:09
  • 1
Командующий 4-ой армией ВВС и ПВО: "В Крыму дальние бомбардировщики Ту-22МЗ не размещены, в этом нет необходимости"