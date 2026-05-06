Боевой вылет Ми-28НМ с Х-39 показали в деталях

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Боевой вылет российского ударного вертолета Ми-28НМ («Ночной охотник») с многоцелевой управляемой ракетой Х-39 («Изделие 305») показали в деталях на фото. На снимки обратил внимание Telegram-канал «Военный Осведомитель».

В комментарии к подборке с фотографиями сообщается, что вертолет с ракетами совершил боевой вылет по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины. Мероприятие проводилось в зоне ответственности группировки войск «Восток».

В марте газета «Красная звезда» сообщила, что легкая многоцелевая управляемая ракета «Изделие 305», которую могут нести ударные вертолеты Ми-28НМ, стала одним из самых удачных образцов вооружения в арсенале машины.

В октябре Минобороны России заметило, что армейская авиация Воздушно-космических сил получает новые вертолеты Ка-52М и Ми-28НМ.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ка-52
Ми-28Н
Компании
Минoбороны РФ
