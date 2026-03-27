Названо самое удачное вооружение «Ночного суперохотника»

Фото: Стрингер / ТАСС
«Красная звезда»: Ракета «Изделие 305» — самое удачное вооружение Ми-28НМ

Легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР) «Изделие 305», которую могут нести ударные вертолеты Ми-28НМ, стала одним из самых удачных образцов вооружения в арсенале машины. Преимущества ЛМУР назвала газета «Красная звезда».

Вертолеты, которые называют «Ночными суперохотниками», активно применяют «Изделие 305» для поражения наземных целей в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Подобное оружие полностью адаптировано к реалиям современных боевых действий. Особенно благодаря высокой точности поражения целей вне зависимости от дальности их расположения в радиусе действия ракеты», — говорится в материале.

Высокоточная ракета класса «воздух-поверхность» оснащена каналом двухсторонней передачи данных, который позволяет оператору контролировать полет ЛМУР от первого лица. «Изделие 305» несет осколочно-фугасную боевую часть весом 25 килограммов.

В июне стало известно, что дальность ЛМУР может превышать 25 километров. Ракета также входит в арсенал вертолета Ка-52М.

