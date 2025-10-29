Войти
Минобороны рассказало о новых вертолетах ВКС

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС
Минобороны: Армейская авиация ВКС России получает новые Ка-52М и Ми-28НМ

Армейскую авиацию Воздушно-космических сил (ВКС) России активно насыщают новыми модификациями вертолетов. Об этом рассказали в Минобороны.

«В настоящее время происходит активное обновление вертолетного парка, авиационные подразделения получают современные вертолеты Ка-52М, Ми-28НМ, самые большие серийные транспортные вертолеты в мире Ми-26Т2В и различные модификации Ми-8», — говорится в тексте, приуроченном к 77-летию армейской авиации.

В Минобороны добавили, что экипажи боевых вертолетов применяют современные средства поражения, включая легкие многоцелевые управляемые ракеты (ЛМУР), противотанковые ракеты «Вихрь» и «Хризантема», а также ракеты класса «воздух-воздух» «Игла-С» и «Верба». Отмечается, что дальнобойные ракеты позволяют поражать цели, не входя в зону поражения средств ПВО противника.

В июне стало известно, что дальность модернизированной ЛМУР «Изделие 305» может превышать 25 километров. Ракета несет боевую часть весом 25 килограммов.

  В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Ми-26
Ми-28Н
Ми-8
