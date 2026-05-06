В России представили проект распределенной космической солнечной обсерватории

Изображение: Telegram-канал Роскосмос
Институт космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) и компания «Геоскан» на конференции «Технологии Геоскана — 2026» в Москве представили проект первой в мире распределенной космической солнечной обсерватории. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Группировка спутников формата кубсат предполагает работу как на низких околоземных орбитах, так и в точках Лагранжа. Каждый космический аппарат планируется оснастить приборами мониторинга солнечной активности.

По словам ученого Сергея Кузина, имеющиеся решения по мониторингу солнечной активности предполагают использование многотонных спутников. «Мы же предлагаем создать дешевый инструмент с открытым допуском к наблюдательному времени, получаемым данным и аналитике», — отметил специалист.

Как ожидается, первым спутником обсерватории станет кубсат на базе платформы «Геоскан 16U».

В апреле руководитель отдела разработки малых космических аппаратов «Геоскан» Дмитрий Боровицкий сообщил о планах группы компаний запустить шесть спутников с мультиспектральными камерами в 2026 году.

В октябре 2025 года ТАСС со ссылкой на «Геоскан» сообщил, что производитель беспилотников и оператор «Гонец» успешно испытали высокоскоростную передачу данных в S-диапазоне (от двух до четырех гигагерц).

