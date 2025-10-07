Российские «Геоскан» и «Гонец» испытали передачу данных в S-диапазоне

Российские компании «Геоскан» и «Гонец» испытали передачу данных в S-диапазоне

Российские компании «Геоскан» и «Гонец» успешно испытали высокоскоростную передачу данных в S-диапазоне (от 2 до 4 гигагерц). Об этом со ссылкой на «Гонца» сообщает ТАСС.

Испытания затронули космические аппараты «Геоскан-4» и «Геоскан-5», оснащенные приемопередатчиками Гонца. «Была проведена серия сеансов связи в S-диапазоне в разных режимах и с разными скоростями — до 1 мегабита в секунду», — уточнили в компании.

В июне госкорпорация «Роскосмос» сообщала, что российские компании «Гонец» и «Геоскан» летом планируют запустить экспериментальные спутники связи «Геоскан-4» и «Геоскан-5» для интернета вещей.

В марте госкорпорация сообщила, что российская компания «Гонец» создала спутниковый модем для беспилотных летательных аппаратов.

В феврале заместитель министра транспорта России Дмитрий Баканов, ранее возглавлявший «Гонец», был назначен президентом России Владимиром Путиным новым гендиректором «Роскосмоса».