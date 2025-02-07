Назван новый глава «Роскосмоса»

Дмитрий Баканов назначен гендиректором «Роскосмоса»

Нового генерального директора госкорпорации по космической отрасли «Роскосмос» назвали в Telegram-канале «Кремль. Новости». Юрия Борисова на этому посту сменит заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов, говорится в сообщении.

Данные о том, что Борисов освобожден от должности главы «Роскосмоса», в Кремле раскрыли ранее в четверг, 6 февраля.

О 39-летнем Баканове известно, что он пришел в Минтранс в 2019 году. До этого замминистра транспорта РФ возглавлял «Гонец» и был одним из самых молодых топ-менеджеров отраслевых компаний, пишет Shot.

Борисов занимал должность руководителя «Роскосмоса» с июля 2022 года. До этого он работал в правительстве России на посту вице-премьера. Причины, по которым его отстранили от должности, не раскрываются.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» хочет разместить 650 государственных спутников к 2030 году. Как отмечал Борисов, задача данного проекта состоит в том, чтобы укрепить позиции России в космосе и помочь отрасли «стать драйвером в обеспечении технологического суверенитета».