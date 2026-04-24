«Геоскан» запустит шесть спутников с камерами

«Геоскан» запустит шесть спутников с мультиспектральными камерами в 2026 году

Группа компаний (ГК) «Геоскан» планирует запустить шесть спутников с мультиспектральными камерами в 2026 году. Об этом сообщил руководитель отдела разработки малых космических аппаратов «Геоскан» Дмитрий Боровицкий, передает ТАСС.

По его словам, аппараты с проекцией пикселя 2,5 метра собирают и готовят к запуску. Представитель ГК добавил, что «Геоскан» планирует не только развивать группировку кубсатов, но и запускать спутники с разрешающей способностью сто метров.

«Сейчас идет активная фаза эскизного проекта по разработке спутника с проекцией пикселя 0,9 метра с высоты 375 километров», — сказал Боровицкий на конференции «Технологии Геоскана 2026».

Аппарат получит панхроматическую и мультиспектральную камеры.

В октябре стало известно, что «Геоскан» и компания «Гонец» успешно испытали высокоскоростную передачу данных в диапазоне от двух до четырех гигагерц (S-диапазон). Испытания провели на космических аппаратах «Геоскан-4» и «Геоскан-5», которые оснащены приемопередатчиками «Гонец».