На Восточном смонтировали стенд для ПТК НП

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ.

ЦЭНКИ: На Восточном смонтировали стенд для нового пилотируемого корабля

На космодрме Восточный смонтировали стенд для пилотируемого транспортного корабля нового поколения (ПТК НП). Об этом сообщает Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

«В монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов космодрома Восточный смонтировали стенд для обслуживания и подготовки возвращаемого аппарата», — рассказали в Центре.

Смонтированный стенд включает в себя, в частности, подъемные механизмы, заправочные магистрали, системы управления, подачи газов, жидкостей и электроэнергии, которые позволят специалистам космодрома готовить ПТК НП к запуску.

В январе генеральный директор Научно-исследовательского и конструкторского института химического машиностроения (НИИхиммаш) Александр Цыганков сообщил, что туалет для будущего российского лунного корабля — ПТК НП — готов.

В апреле 2023-го в научном журнале «Пилотируемые полеты в космос», издаваемом при поддержке Центра подготовки космонавтов, рассказывалось, что перспективный российский космический корабль «Орел» будет приземляться в Оренбургской области и Сибири.

