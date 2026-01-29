Войти
Lenta.ru

Россия создала туалет для лунного корабля

171
0
0
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости.

НИИхиммаш: Туалет для российского лунного корабля готов

Туалет для будущего российского лунного корабля — перспективного пилотируемого транспортного корабля нового поколения (ПТК НП) — готов, заявил ТАСС генеральный директор Научно-исследовательского и конструкторского института химического машиностроения (НИИхиммаш) Александр Цыганков.

«Системы жизнеобеспечения готовы. Назначение то же самое, что на [Международной космической] станции, только проще. В ПТК НП будет туалет для космонавтов для приема урины в процессе перелета», — сказал руководитель.

По его словам, системы обеспечения жизнедеятельности ждут проведения межведомственных испытаний ПТК НП.

Ранее агентству начальник отдела перспективных разработок предприятия Евгений Уйманов сообщил, что НИИхиммаш летом планирует начать наземные испытания прототипа стиральной машины, предназначенной для МКС.

В апреле 2018 года РИА Новости рассказали, что НИИхиммаш взялся за разработку сауны, рукомойника и стиральной машины для космонавтов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.01 05:00
  • 13846
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.01 03:45
  • 1
В Иран прибыл российский «Опустошитель»
  • 29.01 03:31
  • 1
США увязали гарантии безопасности Украине со сдачей Донбасса (The Times, Великобритания)
  • 29.01 03:12
  • 1
Теперь защищена и верхняя полусфера: Израиль показал работу КАЗ Iron Fist
  • 29.01 03:02
  • 1
Почему Соединенные Штаты так заинтересованы в контроле над так называемым Зангезурским коридором? (infoBRICS, Китай)
  • 28.01 22:10
  • 0
Комментарий к "В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали дымящейся грудой обломков"
  • 28.01 20:09
  • 1
Комментарий к "В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»"
  • 28.01 15:45
  • 1
Гиперзвук под контролем: в России создали сверхбыстрый датчик для самолетов будущего
  • 28.01 13:36
  • 5
В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»
  • 28.01 09:40
  • 1
ВКС России получили в 2025 году семь новых военно-транспортных самолётов Ил-76МД-90А
  • 28.01 09:23
  • 3
В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали дымящейся грудой обломков
  • 28.01 06:04
  • 535
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 28.01 01:27
  • 1
Китай освоил 3D-печать металлом в космосе
  • 27.01 19:20
  • 0
Комментарий к "Бывший президент Украины оценил роль ВСУ в трансатлантической безопасности"
  • 27.01 09:26
  • 1
Мощность «Ланцета», скорость штурмовика: США раскрыли детали ракеты Jackal