Стало известно место посадки российского «Орла»

Перспективный российский космический корабль «Орел» будет приземляться в Оренбургской области и Сибири. Об этом стало известно из публикации в научном журнале «Пилотируемые полеты в космос», издаваемом при поддержке Центра подготовки космонавтов.

В работе отмечается, что «на территории Российской Федерации определены два основных района посадки, важным требованием к которым является их близость к действующим транспортным коммуникациям (аэродромы, дороги, железные дороги) и местам, обеспечивающим возможность оказания медицинской помощи экипажу».

Речь идет о двух точках. Первая расположена между реками Волга и Урал, вторая — недалеко от границы России с Казахстаном. Согласно публикации, отклонение места приземления космического корабля от расчетного при его возвращении с околоземной или окололунной орбиты не превысит семи километров, а точки спуска «Орла» будут находиться на расстоянии не менее 20 километров от автодорог.

В марте советский космонавт Александр Александров сообщил, что россиянин сможет полететь на Луну, если будут готовы тяжелая ракета с водородной верхней ступенью «Ангара-А5В» и перспективный транспортный корабль нового поколения ПТК НП, также известный как «Орел».

В июле входящая в «Роскосмос» организация «Агат» заявила, что стоимость полета к Луне на американском космическом корабле Orion будет в четыре раза дороже, чем на пока несуществующем российском «Орле».