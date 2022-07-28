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В России сравнили стоимость полета к Луне на Orion и несуществующем «Орле»

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Техник работает на космическом корабле Orion на ракете SLS
Техник работает на космическом корабле Orion на ракете SLS в январе 2022 года.
Источник изображения: NASA

Стоимость полета к Луне на американском космическом корабле Orion будет в четыре раза дороже, чем на пока несуществующем российском «Орле». Подобное сравнение провели в организации «Агат». Об этом сообщает ТАСС.

В организации напомнили, что для запуска Orion к естественному спутнику Земли планируется использовать сверхтяжелую ракету Space Launch System (SLS).

«Предварительные оценки стоимости такого пуска составляют около 4 миллиардов долларов. Необходимо отметить, что проработки аналогичной задачи для полета четырех человек на пилотируемом транспортном корабле "Орел" (проходит наземную экспериментальную отработку), выводимом с помощью ракеты сверхтяжелого класса "Енисей" (проект разработан) показали возможность решения этой задачи не менее чем в четыре раза дешевле», — отметили в институте.

В июле Дмитрий Рогозин, занимая должность гендиректора «Роскосмоса», утверждал, что госкорпорация планирует завершить испытания пилотируемого корабля «Орел» к моменту развертывания на орбите Российской орбитальной служебной станции (РОСС).

В октябре 2021-го он заявил, что испытания «Орла» могут быть растянуты, поскольку штатной для корабля является ракета сверхтяжелого класса, а не тяжелая «Ангара».

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Страны
Россия
США
Продукция
Orion КК
Ангара
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Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
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Луна
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