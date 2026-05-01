В Центр Кеннеди прибыло оборудование для лунной миссии Artemis III

329
0
0
Фото: NASA / Glenn Benson
В Космический центр имени Джона Кеннеди прибыло оборудование для лунной миссии Artemis III. Об этом сообщает НАСА.

На площадку Центра прибыл центральный блок сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS), которая после сборки и приведения в вертикальное положение достигнет высоты 62 метра. Также в Центр прибыли два разобранных твердотопливных ракетных ускорителя. Прибытие второй партии ускорителей ожидается летом. Четыре твердотопливных ракетных двигателя обеспечивают 75 процентов тяги при старте сверхтяжелой ракеты.

В феврале НАСА отменило высадку астронавтов на поверхность Луны, ранее предусмотренную миссией Artemis III.

Вместо высадки на Луну в рамках миссии Artemis III предполагается провести в 2027 году на низкой околоземной орбите демонстрацию стыковки пилотируемого космического корабля Orion с одним или двумя лунными посадочными модулями. В случае успеха миссии Artemis III высадка астронавтов на поверхность Луны может состояться в рамках миссий Artemis IV или Artemis V в 2028 году.

