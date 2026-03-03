Войти
Lenta.ru

США отменили высадку на Луну

295
0
0
Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters.

НАСА отменило высадку на Луну в рамках миссии Artemis III

НАСА отменило высадку астронавтов на поверхность Луны, предусмотренную в рамках миссии Artemis III. Об этом сообщается на сайте американского космического агентства.

Вместо высадки на Луну в рамках миссии Artemis III предполагается провести в 2027 году на низкой околоземной орбите демонстрацию стыковки пилотируемого космического корабля Orion с одним или двумя лунными посадочными модулями. В случае успеха миссии Artemis III высадка астронавтов на поверхность естественного спутника Земли может состояться в рамках миссий Artemis IV или Artemis V, запланированных на 2028 год.

Ранее НАСА сообщило, что сверхтяжелую ракету Space Launch System (SLS) с кораблем Orion вернут в сборочный цех.

На борту корабля Orion в ходе миссии Artemis II будут находиться астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен. Носитель с космическим кораблем в головной части должен отправить экипаж в 10-дневное путешествие в дальний космос, совершив пролет мимо Луны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
США
Продукция
Orion КК
Компании
NASA
Проекты
SLS
Луна
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.03 07:02
  • 169
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 03.03 06:12
  • 103
МС-21 готовится к первому полету
  • 03.03 06:08
  • 0
Какие выводы могут сделать "сильные" страны - комментарий к "Сделать затяжку"
  • 03.03 02:31
  • 1
Сделать затяжку
  • 02.03 18:21
  • 2
В связи с происходящим: комментарий на "Сначала выведут из строя ПРО Москвы: Готов план удара по России. В ответ – ядерный взрыв у берегов Британии?"
  • 02.03 17:27
  • 0
Экономика конфликта
  • 02.03 17:18
  • 2
Первый российский литограф на 130 нанометров будет готов до конца 2026 года
  • 02.03 16:45
  • 0
«Принудительная дипломатия» Трампа
  • 02.03 13:33
  • 14763
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.03 22:08
  • 0
По поводу "СВОЕВРЕМЕННЫЕ СПОРЫ"
  • 01.03 07:47
  • 0
Не в тему сайта, но все-таки не совсем off-top. Комментарий к "Почему в России хоккей честнее и сильнее футбола?"
  • 01.03 01:23
  • 1
Комментарий к "Рютте: НАТО нужно увеличить мощность ПВО в пять раз"
  • 28.02 21:05
  • 0
Комментарий к "Вмятины на атомных подлодках ВМФ России объяснили"
  • 28.02 20:09
  • 0
Комментарий к "В США ужаснулись Ирану в «безвыходном положении»"
  • 28.02 15:48
  • 1
Российский 350-нм фотолитограф оценили в 500 млн рублей