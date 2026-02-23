В НАСА захотели вернуть в сборочный цех аппарат Artemis II

В НАСА хотят вернуть в сборочный цех аппарат Artemis II для лунной миссии

Американское космическое агентство (НАСА) сообщило о подготовке к возвращению аппарата для лунной миссии Artemis II в сборочный цех со стартовой площадки. Это произойдет после обнаруженной утечки, что повлияет на сроки запуска.

В НАСА уточнили, что они предпринимают шаги для возможного возвращения ракеты Artemis II и корабля Orion в сборочный цех. Причиной стало нарушение потока гелия в промежуточной криогенной ступени двигателя.

Ранее в НАСА сообщили, что американская сверхтяжелая ракета Space Launch System (SLS) успешно прошла заправочные испытания для пуска с экипажем к Луне.

Также сообщалось, что новая попытка заправочных испытаний лунной сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) состоится в феврале.