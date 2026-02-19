Войти
Lenta.ru

НАСА обозначило сроки новой попытки испытаний лунной ракеты

416
0
0
Фото: Thom Baur / Reuters
Фото: Thom Baur / Reuters.

НАСА: Новая попытка заправочных испытаний ракеты SLS состоится 19 февраля

Новая попытка заправочных испытаний лунной сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) состоится 19 февраля. Об этом сообщает НАСА.

Перед новыми тестами, согласно американскому космическому агентству, будут учтены итоги испытаний 12 февраля, выявивших проблемы в наземных системах, отвечающих за подачу жидкого водорода.

В случае успешного завершения испытаний попытка запуска ракеты SLS с кораблем Orion состоится не ранее 6 марта.

Ранее НАСА сообщило, что с февраля на март перенесло запуск пилотируемой лунной миссии Artemis II.

На борту корабля Orion в ходе испытательного полета Artemis II будут находиться астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен. Носитель с космическим кораблем в головной части должен отправить экипаж в 10-дневное путешествие в дальний космос, совершив пролет мимо Луны.

