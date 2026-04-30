Глава НАСА призвал «перестать пытаться угодить всем подряд»

Фото: Steve Nesius / Reuters
Фото: Steve Nesius / Reuters.

Глава НАСА Айзекман призвал преобразовать космическую программу США

Космическую программу США необходимо преобразовать, чтобы не уступить лидерство в космосе Китаю, заявил глава НАСА Джаред Айзекман в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Сената Соединенных Штатов. Об этом сообщает ТАСС.

По признанию главы НАСА, в области космических возможностей Китай практически сравнялся с США. «Они движутся невероятно быстро. Я думаю, что все, что мы знали об этом еще шесть месяцев назад, уже потеряло актуальность, они за это время шагнули на два поколения вперед», — заявил администратор.

По его словам, американской стороне следует изменить подход последних десятилетий и «перестать пытаться угодить всем подряд». «Но если мы сохраним сейчас этот подход, то никто рад не будет, потому что мы увидим, как тайконавты высадятся на Луну раньше нас», — сказал Айзекман.

Ранее в ходе выступлений в комитете по науке Палаты представителей США глава НАСА заявил, что европейский подрядчик — итальянская компания Thales Alenia Space — отправила головному производителю — американской корпорации Northrop Grumman — основную конструкцию модуля Habitation and Logistics Outpost (HALO) перспективной окололунной станции Gateway со следами коррозии.

В марте НАСА сообщило, что США приостановят строительство совместной с Европой окололунной станции Gateway, предпочтя сосредоточиться на создании инфраструктуры на поверхности естественного спутника Земли.

