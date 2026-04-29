Россия создаст двойник города в дальнем космосе

Фото: Oleksandr Khmelevskyi / Shutterstock / Fotodom.

В России создадут двойник города в дальнем космосе, заявил ТАСС начальник отдела космического питания Научно-исследовательского института пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников.

«Мы сейчас только начинаем и будем как раз создавать цифровой двойник будущего города, на котором будем проигрывать все возможные сценарии производства рационов для внеземных поселений», — сказал руководитель.

Ведерников добавил, что цифровой двойник позволит с помощью искусственного интеллекта имитировать условия в дальнем космосе, в частности, Луны и Марса.

Ранее главный научный сотрудник, руководитель научного направления Космическая биология Института медико-биологических проблем Российской академии наук Владимир Сычев заявил РИА Новости, что сегодня технологии не позволяют создать на Марсе полностью автономную базу, которая стала бы спасением для людей в случае наступления катастрофы на Земле.

В марте космический инженер Марат Айрапетян заявил ТАСС, что имитацию жизни на Марсе можно сравнить с освоением целины.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Луна
Марс
