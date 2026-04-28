Землянам отказали в спасении на Марсе

Фото: Fordelse Stock / Shutterstock / Fotodom
Ученый Сычев: Сегодня технологии не позволяют создать на Марсе автономную базу

Сегодня технологии не позволяют создать на Марсе полностью автономную базу, которая стала бы спасением для людей в случае наступления катастрофы на Земле, считает главный научный сотрудник, руководитель научного направления Космическая биология Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН) Владимир Сычев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не думаю, что человечество сможет эвакуироваться на Марс, даже при всех технических средствах. Для того, чтобы это сделать, нужно будет построить полностью замкнутую биосферу, что невозможно при нынешнем уровне развития технологий», — сказал ученый.

По его оценке, первые марсиане будут сильно зависеть от снабжения ресурсами с Земли. Также, как уверяет Сычев, не решен вопрос защитой от вторичной радиации на Марсе.

В марте НАСА подтвердило, что европейский ровер Rosalind Franklin («Розалинд Франклин») планируется отправить на Марс в 2028 году.

В том же месяце космический инженер Марат Айрапетян заявил ТАСС, что имитацию жизни на Марсе можно сравнить с освоением целины.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.04 06:40
  • 12
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 28.04 03:03
  • 1
Американские корабли экстренно оснастили «адским огнем» для защиты от БПЛА
  • 28.04 02:47
  • 1
Cуверенитет в сфере производства чипов — это уже не про чипы, а про системы
  • 27.04 18:20
  • 1
В России призвали использовать кукурузники против дронов
  • 27.04 18:09
  • 2
Ставка на контейнерную модель: ВМС США закупают первые фрегаты FF(X)
  • 27.04 17:39
  • 1
Сербия обещает никогда не вводить санкции «против братской России»
  • 27.04 16:52
  • 1
В России сорвали проект выпуска процессора на замену Intel, штраф составил почти 303 млн рублей
  • 27.04 16:13
  • 1
Продажи Су-35 бьют рекорды. Но и это не предел: новый покупатель уже найден (Military Watch Magazine, США)
  • 27.04 16:01
  • 1
«Финнам не понравится». В Москве пригрозили мерами на фоне планов Хельсинки разместить «ядерную дубину» у границ России
  • 27.04 15:43
  • 1
ВМС США сообщили о рекордных масштабах строительства подлодок
  • 27.04 15:17
  • 1
Закупки «американских Су-57» увеличат вдвое
  • 27.04 15:14
  • 2
Northrop Grumman показала детальный рендер своего новейшего истребителя 6-го поколения
  • 27.04 14:47
  • 32
Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития
  • 27.04 12:59
  • 5
В Казани впервые показали макет нового самолета Ту-454
  • 27.04 07:45
  • 117
МС-21 готовится к первому полету