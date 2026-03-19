Жизнь на Марсе сравнили с освоением целины

Эксперт Айрапетян: Имитацию жизни на Марсе можно сравнить с освоением целины

Имитацию жизни на Марсе можно сравнить с освоением целины, заявил ТАСС космический инженер Марат Айрапетян.

Эксперт рассказал о своих впечатлениях от изоляционных экспериментов по моделированию нахождения людей на поверхности Марса. По его мнению, в ходе испытаний их участники столкнулись со множеством бытовых проблем.

«Может показаться, что освоение Марса — сугубо научная задача, но на самом деле это реальные бытовые проблемы. Как ездили в Советском Союзе целину осваивать — на самом деле примерно что-то похожее», — заметил специалист.

Ранее депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова заявила журналу «Разведчик», что России в пилотируемой космонавтике нужно двигаться дальше — к Луне, Венере и Марсу.

В январе историк космонавтики Александр Железняков сказал, что планы главы компании SpaceX Илона Маска по масштабному освоению космоса сейчас выглядят как фантастика.