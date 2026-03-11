Войти
Терешкова призвала двигаться дальше

Фото: Александр Казаков / РИА Новости
Фото: Александр Казаков / РИА Новости.

Терешкова: России нужно двигаться дальше — к Луне, Венере и Марсу

России в пилотируемой космонавтике нужно двигаться дальше — к Луне, Венере и Марсу. Заявление депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой передает журнал «Разведчик».

«Мое мнение однозначно: нам нужно двигаться дальше, нельзя останавливаться на достигнутом. Космос должен быть изучен, а продолжать его исследование лучше с Луны и ближних планет — Марса, Венеры», — сказала парламентарий.

По ее мнению, главной трудностью России на пути освоения спутника Земли и ближайших планет выступает необходимость постройки соответствующего корабля.

Ранее научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук Лев Зеленый заявил, что российские ученые в рамках перспективной миссии «Венера-Д» планируют проверить, есть ли жизнь на Венере.

В том же месяце Зеленый допустил, что северный полюс Луны может стать центром исследований для России к середине века.

№1
11.03.2026 16:03
Хватит издеваться над глубоко престарелым человеком. Дайте ей уже отдохнуть!
